Сахалинская область получит больше 43 миллионов рублей на развитие детских технопарков. Деньги будут выделены в виде субсидии из федерального бюджета в 2019 году. Островной регион получил право на финансовую поддержку по итогам всероссийского конкурса в рамках национального проекта «Образование», сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

Экспертная комиссия Министерства просвещения Российской Федерации рассматривала 33 заявки из регионов страны.

– Радостно осознавать, что Сахалинская область вошла в число победителей. Полученные деньги мы сможем направить на приобретение современного оборудования для двух новых площадок кванториума - на базе Дальневосточной детской железной дороги и гимназии №3 областного центра. Их открытие запланировано на будущий год, - рассказала министр образования региона Наталья Мурашова.

Всего в Сахалинской области планируется открыть не менее 12 квантумов – направлений подготовки дополнительного образования по естественно-научным и техническим программам, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

В гимназии №3 смогут ежегодно заниматься до 800 школьников. В учебном заведении будут реализованы 6 образовательных направлений («IT-квантум», «Промробоквантум», «Биоквантум», «VR/AR-квантум», «Промдизайнквантум», «Хай-тек цех»).

Детский технопарк «Кванториум РЖД» - на базе Дальневосточной детской железной дороги» - предполагает работу 4 квантумов («ГЕО/IT-квантум», «VR/AR-квантум», «Промдизайнквантум», «Хай-тек цех».). Охват составит свыше 300 учащихся в год. Для развития новых форм дополнительного образования на данной площадке областные власти заключили соглашение с ОАО «Российские железные дороги».

Напомним, первый кванториум на Сахалине открылся в марте текущего года. Он расположен в областной столице на базе регионального института развития образования. Сейчас там занимаются около 300 ребят в возрасте от 11 до 17 лет.

Действуют такие направления, как «Аэроквантум», «Робоквантум» и «IT-квантум». Сердце учреждения - так называемый «Хай-тек цех», оснащенный станками лазерной резки, 3D-принтерами и оборудованием с числовым программным управлением. До конца текущего года в кванториуме планируется запустить еще три направления: «Геоквантум», «Энерджиквантум» и «Промдизайн».

Процесс обучения творческий - ученики не просто получают теоретические знания, но и применяют их на практике, создавая различные конструкции и устройства – от измерительных приборов до роботов и беспилотников. Сейчас, например, ребята работают над созданием 3D-книги для слабовидящих сверстников.

Помимо обучения школьников на регулярной основе коллектив кванториума организует экскурсии, а также тематические мероприятия во время каникул, выезжает в дошкольные образовательные организации для проведения мастер-классов с малышами.

За сравнительно непродолжительное время работы на экскурсиях в кванториуме побывали более 500 детей. Еще свыше 700 - приняли участие в программах «КвантоКвесты». В дальнейшем планируется создать сеть школьных техноклассов в каждом муниципальном образовании Сахалинской области.

Стоит отметить, что в настоящее время кванториумы открываются во всех регионах страны по поручению главы государства Владимира Путина. Цель данного проекта – поддержка одаренных детей, развитие дополнительного образования в сфере инженерных наук. Федеральным оператором сети кванториум в субъектах РФ выступает Фонд новых форм развития образования.