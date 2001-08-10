До 7 декабря сахалинцы могут проголосовать за работы юных художников с «Острова фантазий»

До 7 декабря все желающие могут проголосовать за понравившуюся работу, участвующую в конкурсе-выставке «Остров фантазий». Она работает по адресу ул. Вокзальная, 5А. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалиснка.

Конкурс проходит уже в 18 раз. В этом году свои творения представили 170 южносахалинцев в возрасте от 6 до 18 лет. Это воспитанники детской художественной школы, детской школы искусств №4, областного центра внешкольной воспитательной работы, ДДЮТ, гимназии №3, образовательного центра «Шагами» и ИЗО-студии «Шедевр».

Экспозиция объединила около 200 работ, выполненных в разных техниках: тканевый коллаж, фломастеры, валяние, воскография, гелевые ручки и других. Победителей определят в двух номинациях: «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество». Председателем экспертного жюри стала преподаватель кафедры художественных дисциплин и дизайна Сахалинского колледжа искусств, член Союза художников России Надежда Троегубова.

- Это очень трудно - писать картины? - Это либо легко, либо невозможно, - напомнил слова Сальвадора Дали мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он пожелал юным художникам, для которых творчество - всегда радость (и ее очень точно передает представленная экспозиция), множества побед и достижений.

Восемнадцатый «Остров фантазий» расположился в обновленном городском выставочном зале. Переданная в начале года в муниципальную собственность часть здания площадью более 460 кв. м получила вторую жизнь: отремонтированы фасад и крыша, заменены инженерные сети, обновлены внутренние помещения. Мэр выразил надежду, что преображенный зал станет еще одним популярным местом встреч для любителей искусства всех возрастов, чтобы «Южно-Сахалинск стал городом художников». Он также поделился планами городской администрации по благоустройству прилегающей к зданию территории.

Сергей Надсадин вручил разовые стипендии мэра лучшим выпускникам детской художественной школы Южно-Сахалинска. В 2018 году стипендиатами стали:

Татьяна Антипова-Кирина, Диана Гордеева, Анна Занина, Вероника Кансака, Станислав Ковалев, Елизавета Кучерова, Полина Нагаева, Александра Орешкина, Владислава Павловичева, Анастасия Поленова, Виктория Рыбкина, Дарья Скоробогач, Данил Суковых, Валерия Тарюкина, Ангелина Тишкова, Екатерина Фокеева, Серафима Шустина.

5 декабря в 11.00 всех желающих ждут на мастер-класс «Веселые зверушки». Церемония награждения участников и победителей конкурса состоится 14 декабря в 16.30.