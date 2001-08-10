Сахалинский минздрав получил всероссийскую премию
Итоги самого престижного в сфере российского здравоохранения конкурса подвели в Москве во время научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество-2018». Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Министерство здравоохранения островного региона стало лауреатом премии «За качество и безопасность медицинской деятельности» II степени. Организаторы форума – Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и Минздрав России – проводили оценку регионов по 37 критериям.
В частности, было отмечено, что в Сахалинской области смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 45 процентов, а от бронхолегочных патологий – на 49 процентов. Одно из самых значимых достижений – снижение младенческой смертности. По итогам 2018 года зафиксирован показатель 2,4 – это более чем в два раза меньше среднего по России (5,2).
Как отметил в приветственном слове к участникам конференции руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, сегодня руководителям медицинских учреждений необходимо заимствовать и адаптировать лучшие практики обеспечения качества здравоохранения – как отечественные, так и зарубежные.
– Достигнутые результаты стали возможны благодаря системной работе в отрасли. Понадобилось время, чтобы отрегулировать транспортировку пациентов с острыми, тяжелыми состояниями из районов области в Южно-Сахалинск. Мы пересмотрели работу регионального сосудистого центра, областного онкодиспансера, специализированных служб - родовспоможения, противотуберкулезной и других. По каждому направлению были внедрены новые подходы, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак.
Развитие островного здравоохранения происходит, в том числе благодаря совершенствованию кадровой политики. С начала действия кадровой программы в регионе трудоустроено более 600 врачей. Для организации работы специализированных служб привлекаются специалисты из ведущих клиник страны. Повышение квалификации и подготовка сахалинских врачей происходит в лучших российских и зарубежных центрах.
Также приобретается самое современное медицинское оборудование. Только за два года на модернизацию островных учреждений здравоохранения было направлено 2 миллиарда рублей. В дальнейшем эта работа будет продолжена.
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