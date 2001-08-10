Сахалинские пожарные в этом году спасли более 80 человек

Идет строительство депо в селах Онор и Ильинское, закуплено защитное снаряжение для сахалинских огнеборцев. Всего в этом году на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из регионального бюджета было выделено около 500 миллионов рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Эти и другие итоги деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций подвели сегодня на совещании под руководством председателя правительства Сахалинской области Веры Щербины.

С 1 января по территории островного региона прошли 18 циклонов, наиболее серьезные разрушения принес сентябрьский тайфун «Джеби». Основной удар стихии пришелся на Макаровский район – были нарушены автомобильное и железнодорожное сообщение, центральное водоснабжение, ущерб составил более 60 миллионов рублей.

– Несмотря на большие объемы ремонтных работ, муниципалитет оперативно восстановил системы жизнеобеспечения сахалинцев. В короткие сроки было налажено движение на объектах транспортной инфраструктуры. Это еще раз подтвердило нашу готовность к разного рода происшествиям, – рассказала Вера Щербина.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Андрей Андреев отметил важность профилактики чрезвычайных ситуаций.

– К примеру, техногенных пожаров избежать невозможно, но профилактические мероприятия позволили достичь того, что с каждым годом число возгораний уменьшается. Если несколько лет назад фиксировалось более тысячи пожаров, то на сегодняшний день – вдвое меньше, – сказал Андрей Андреев.

К профилактической работе привлекаются и жители островной области. Так, для обучения методам оказания первой помощи на базе Сахалинского государственного университета реализуется всероссийский проект «Научись спасать жизнь».

– Почти 600 инструкторов научили более 16 тысяч сахалинцев тому, как делать искусственное дыхание, накладывать шину, останавливать кровь и другим навыкам, которые в экстренной ситуации могут помочь спасти жизнь, – отметил заместитель председателя правительства области Владимир Сидоренко.

Также развивается система поиска пропавших людей с помощью волонтерских объединений. На базе учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сахалинской области создан региональный ресурсный центр по обучению добровольцев.

В ходе сегодняшнего совещания состоялось награждение сотрудников сахалинских подразделений Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Почетными грамотами правительства региона поощрили коллектив областного министерства социальной защиты, а также сотрудников Сахалинского поисково-спасательного отряда имени Полякова и Углегорского пожарного отряда.

Памятными знаками регионального правительства отметили Холмский и Невельский районы, Единые диспетчерские службы Южно-Сахалинска и Невельского городского округа. Медалями МЧС России награждены мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и руководитель подразделения центра «ЭКОСПАС» Павел Стадник.