В сахалинском центре «Преображение» прошел концерт «На рояле вокруг света»

4 декабря детская школа искусств «Этнос» выступила в детском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преображение» с программой «На рояле вокруг света». Об этом ТИА «Острова» сообщили в детской школе искусств «Этнос».

Детская школа искусств «Этнос» подготовила концертную программу для воспитанников и сотрудников центра «Преодоление» «На рояле вокруг света». Учащиеся «Этноса» исполняли произведения разных уголков земли. Звучали весёлые русские народные песни «Я на горку шла» и «Веселые гуси», и серьезные академические произведения – Прелюдия № 2 С. Рахманинова, «Туфельки балерины» и «Фиеста» Хоакин Турина Переса. Американская музыка была представлена произведениями О. Питерсона, Э. Сигмейстера, А. Вульфсона, В. Гиллока. Также музыкой были представлены Япония, Армения, Австрия.

Зрители очень тепло и радушно приветствовали гостей, и благодарили овациями.