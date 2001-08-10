С 2019 года начинается переходный период повышения пенсионного возраста

С 2019 года начинается переходный период, в течение которого произойдет поэтапное повышение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. По завершении переходного периода, на Сахалине и Курилах пенсия будет назначаться на пять лет позже, чем сейчас: мужчинам — в 60 лет, женщинам — в 55 лет, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.

Переходный период продлится десять лет и коснется мужчин 1964 — 1968 г.г. рождения и женщин 1969 — 1973 г.г. рождения. «Шаг» увеличения пенсионного возраста - по году в год, с нарастанием до пяти лет по отношению к «старому» сроку выхода на пенсию. Это общий порядок.

Теперь поясним один нюанс, заложенный в Федеральный закон № 350-ФЗ.

Он касается только тех граждан, которым по старому законодательству предстояло выходить на пенсию в 2019 и 2020 годах. В новом законодательстве для них существует льгота - они имеют право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного Сначала о тех, кому предстояло по старому закону выходить на пенсию в 2019 году.

Изменения затронут мужчин 1964 года рождения и женщин 1969 года рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 55 и 50 лет соответственно. В соответствии с общим порядком переходного периода право на назначение пенсии они должны были получить через год, в 2020 году. С учетом льготы, заложенной в законодательство, они получили право выйти на пенсию на шесть месяцев раньше, т.е. во второй половине 2019 года (если рождены в первом полугодии) или в первой половине 2020 года (если рождены во втором полугодии). В возрасте 55 лет 6 месяцев - мужчины и 50 лет 6 месяцев - женщины.

Теперь о тех, кому предстояло по прежнему законодательству выходить на пенсию в 2020 году.

Изменения затронут мужчин 1965 года рождения и женщин 1970 года рождения, которым в 2020 году исполниться 55 и 50 лет соответственно. Граждане этих возрастов, по общему порядку переходного периода, право на назначение пенсии должны были получить уже через два года (помните — с нарастанием по году в год), т.е. в 2022 году. А с учетом «шестимесячной льготы», они получили право выйти на пенсию во второй половине 2021 года или в первой половине 2022 года в возрасте 56 лет 6 месяцев и 51 год 6 месяцев.

А дальше повышение пенсионного возраста будет происходить в общем порядке.

Мужчины:

1966 года рождения, год выхода на пенсию — 2024, в возрасте — 58 лет;

1967 года рождения, год выхода на пенсию — 2026, в возрасте — 59 лет;

1968 года рождения, год выхода на пенсию — 2028, в возрасте — 60 лет.

Женщины:

1971 года рождения, год выхода на пенсию — 2024, в возрасте — 53 года;

1972 года рождения, год выхода на пенсию — 2026, в возрасте — 54 года;

1973 года рождения, год выхода на пенсию — 2028, в возрасте — 55 лет.

На этом переходный период завершается.

Мужчины 1969 года рождения и женщины 1974 года рождения, уже в полном соответствии с законодательством, выйдут на пенсию в 2029 году. И далее ежегодно выходят на пенсию мужчины и женщины следующих годов рождения. В возрасте 60 и 55 лет соответственно.

На Сахалине и Курилах повышение пенсионного возраста вообще не предусматривается для женщин, родивших двух и более детей, если они имеют 20 лет общего страхового стажа работы, из них 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера либо 17 лет - в приравненных к ним местностях.

Это же положение относится и к постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины), а также к коренным малочисленным народам Севера, при условии оставления трудовой деятельности.