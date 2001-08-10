Сотрудники уголовного розыска областного центра задержали подозреваемого в разбойном нападении
Ранее с УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение об ограблении продуктового магазина в районе Коммунистического проспекта, сообщили ТИА «Острова» УМВД России по Сахалинской области..
На место происшествия немедленно была отправлена следственно-оперативная группа. Владелец торговой точки сообщил, что в торговый зал ворвался неизвестный в маске и угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы выручку в сумме 20 тысяч рублей.
Сотрудники полиции, осмотрев помещение и опросив очевидцев, установили личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 34-летний житель Невельска, который был объявлен в оперативный розыск. В скором времени его местонахождение было установлено, а сам он задержан.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый выждал наступления темного времени суток и момента, когда в магазине не будет покупателей. Угрожая муляжом пистолета, он потребовал от кассира деньги. Испугавшись женщина вытащила из кассы лоток с наличными и отдала злоумышленнику. Разложив купюры по карманам, подозреваемый скрылся. Наличные он успел потратить по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – разбой. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - основания задержания подозреваемого.
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