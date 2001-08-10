Полицейские Смирных задержали подозреваемого в краже

Сотрудниками ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» задержан 40-летний ранее судимый местный житель, подозреваемый в краже.

Ранее в отдел полиции обратился за помощью 41-летний местный житель и сообщил, что несколько месяцев назад вышеуказанный гражданин похитил его деньги.

Потерпевший пояснил, что в сентябре к нему в гости приходил вышеуказанный знакомый и они вместе распивали спиртное. После небольшого застолья заявитель ушел спать. Когда он проснулся то обнаружил, что гость уже ушел, а вместе с ним пропала банковская карта. Оказалось, что со счета были обналичены 10 тысяч рублей.

Сначала подозреваемый пообещал вернуть ему деньги. Заявитель поверил своему приятелю и согласился не обращаться в правоохранительные органы. Однако, злоумышленник похищенное полностью не вернул, на связь больше не выходил и в скором времени вовсе скрылся.

Тогда потерпевший понял, что мирным путем решить вопрос не удастся, и обратился за помощью в полицию, сообщили ТИА «Острова» УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.