Мэр Сергей Надсадин рассказал о перспективах переулка Отдаленного

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин вновь встретился с жителями переулка Отдаленного. Он сообщил горожанам о решении вопросов, которые они подняли на предыдущей встрече. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Так, по реконструкции сетей водоснабжения и канализации проекты будут готовы уже весной, предусмотрена возможность подключения к ним одноэтажных многоквартирных домов переулка. Запланировано строительство сетей газоснабжения. Эти работы будут синхронизированы, чтобы уложиться в строительный сезон 2019 года. Затем выполнят благоустройство района: заасфальтируют дороги, обустроят тротуары и газоны, установят уличное освещение, детскую площадку, скамейки. Мэр отметил, что проект обязательно согласуют с жителями. С учетом большого объема работ по сетям ремонт дворовых территорий выполнят в 2020 году.

По вопросу расселения деревянных двухэтажек начальник управления жилищной политики Елена Федотова сообщила, что дом № 7 признан аварийным и непригодным для проживания. Людей расселят до осени 2019 года. Дома № 8 и 9 будут обследованы на аварийность и включены в программу. Что касается остальных домов переулка, у жителей нет единой позиции по переселению. Мэр дал поручение департаменту городского хозяйства посмотреть, в каких домах есть проблема промерзания стен, и включить их в муниципальную программу капитального ремонта.

Во время повторной встречи возникли и новые вопросы. Так, жители пожаловались на частые отключения электричества. Одновременно с ним в домах пропадают вода и тепло. Сергей Надсадин поручил разобраться в причине, понять, что можно сделать силами администрации, а что в компетенции «Сахалинэнерго». Горожане попросили оборудовать пешеходный переход через ул. Ленина. Этот вопрос тоже будет проработан. Из поручений МУП «ЖЭУ-10» - построить угольники. Они очень необходимы жителям, которые отапливают квартиры углем.

- Нам казалось, что мы всеми забыты. Сейчас мы видим внимание и помощь, - делится мнением о встрече южносахалинец Олег Чудаков. - Сегодня мэр расставил все точки над i, объяснил, что будет делаться и когда.

- Я очень довольна встречей. Многое смогли озвучить и ответы получили. На что сразу не ответили - записали. Начнут решаться вопросы, которые мы долго ждали, - рассказала Евгения Мамсина.

Сергей Надсадин отметил, что общение с жителями продолжится.

- Сегодня вы нам задали новые вопросы. Каждый мы постараемся довести до конкретного решения. По мере появления информации с вами свяжутся специалисты, мы будем к вам приезжать или приглашать вас в администрацию, - подвел мэр итоги встречи.