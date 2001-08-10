Тихоокеанское
информационное агентство
6 Декабря 2018
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В Южно-Сахалинске раньше срока восстановили движение на одном из перекрестков
16:19, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Охинском районе ожидается циклон

6 декабря на территории Охинского района прогнозируется сильный ветер 25-30 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию, сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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