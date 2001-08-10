Сахалинские школьники писали итоговое сочинение

Сегодня, 5 декабря, свыше 2,5 тысяч выпускников островных школ написали итоговое сочинение. Данная процедура обязательна для всех выпускников 11 –х классов текущего года. Студенты профессиональных образовательных организаций и выпускники прошлых лет пишут итоговое сочинение по желанию. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

- Итоговое сочинение проводится в этом году в пятый раз. Его успешное написание является для обучающихся 11 классов допуском к ЕГЭ. Ученики пишут сочинения в своих школах, в спокойной и привычной для них обстановке, - отметила координатор проведения ЕГЭ на территории Сахалинской области Елена Шишова.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

Выпускники 11-х классов писали итоговое сочинение по русскому языку и литературе в своей школе. За 15 минут до начала творческой работы сахалинские школьники узнали темы сочинений, которые были опубликованы на официальном портале ЕГЭ, сайте Федерального центра тестирования и сайте регионального министерства образования. Отметим, что темы итогового сочинения были сформированы Рособрнадзором по часовым поясам. Сахалинским школьникам было предложено пять тем на выбор:

Когда родители могут гордиться детьми?

Могут ли соседствовать высокие мечты и суровая реальность?

Какого человека называют великодушным?

Как Вы понимаете утверждение Л.Н. Толстого: «Искусство – одно из средств различения доброго от злого»?

Что значит быть добрым?

На работу было отведено 3 часа 55 минут. За это время ребята успели сначала написать черновой вариант своей творческой работы, а потом переписать ее на чистовик.

Выпускница лицея №2 г. Южно-Сахалинска Виктория Споркова отмечает, что итоговое сочинение — это дополнительная возможность проверить собственные силы, почувствовать атмосферу экзамена.

- Как и все одноклассники я, конечно, готовилась к сочинению, читала много литературы, которую изучали в старших и средних классах, а также дополнительную. В школе учителя готовили нас к сочинению, объясняли, какие могут быть темы и на какую литературу стоит обратить внимание. На уроках писали пробные работы, - поделилась Виктория Споркова.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. Они сами выбирают форму написания творческой работы. На Сахалине в этом учебном году один выпускник будет писать изложение, все остальные 15 школьников с ограниченными возможностями здоровья выбрали сочинение. Для этих ребят время выполнения творческой работы увеличивается на 1,5 часа.

В процессе написания сочинения выпускникам разрешалось пользоваться орфографическими словарями. Как и на ЕГЭ, запрещалось иметь сотовые телефоны, фото- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. На территории островного региона творческий экзамен прошел в штатном режиме.

Сочинения будут проверены в школе, затем отсканированы в региональном Центре обработки информации и направлены в федеральный Центр тестирования. Узнать свои результаты участники смогут не позднее 19 декабря 2018 года.

Работы будут оценивать по пяти критериям. Это соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, логика рассуждения и грамотность.

- С форматом итогового сочинения мы начинаем знакомить ребят еще в 10 классе, так что к такой форме работы они готовы. Сочинение апеллирует к жизненному опыту ребенка. У каждого есть свои представления о мечтах, добре, которые без сомнения подкрепляются прочитанными книгами, - рассказывает учитель русского языка и литературы лицея № 2 Светлана Бончак.

Если одиннадцатиклассник получает «зачет» он допускается к государственной итоговой аттестации. В случае «незачета» возможность улучшить свой результат будет предоставлена 6-го февраля и 8 мая 2019 года. Этим правом смогут воспользоваться только нынешние одиннадцатиклассники. Выпускники прошлых лет написать сочинение повторно в этом учебном году уже не смогут. Право на пересдачу им будет предоставлено через год.