Десять жителей Южно-Сахалинска удостоены звания «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска»

Звание «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска» присвоили 10 жителям областного центра. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, 5 декабря прошло в Доме правительства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Праздник посетили уважаемые люди, удостоенные высоких наград страны и островного региона: Герои Социалистического Труда, почетные граждане области и муниципальных образований, участники Великой Отечественной войны и трудового фронта, ветераны труда, заслуженные работники различных отраслей промышленности, культуры, медицины, образования и спорта.

С Днем Героев Отечества присутствующих поздравила председатель областного правительства Вера Щербина, отметив, что на таких людей необходимо равняться и именно их ставить в пример молодежи.

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, активную гражданскую позицию и общественную деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего поколения звание присвоено участникам освобождения Южного Сахалина и Курильских островов: Вячеславу Васильевичу Гаврилову, Василию Николаевичу Андрееву, Декабрине Михайловне Пушкарёвой, Николаю Павловичу Трощило, Владимиру Федоровичу Сичкарю, Василию Павловичу Комышеву, Владимиру Васильевичу Репшу, Евдокии Семеновне Мохневой, Георгию Александровичу Красногорову, Анне Захаровне Богдановой.

От имени мэра Сергея Надсадина присутствующих приветствовал исполняющий его обязанности Алексей Фризюк:

- Искренне рад и по-настоящему горд, что мне выпала честь поздравить вас с присвоением звания «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска». Имя каждого из вас уже вошло в летопись истории областного центра. Познав тяготы и горечь войны, вы не растеряли оптимизма. Сегодня вы в строю и продолжаете выполнять важную просветительскую миссию: воспитываете нашу молодежь, проводите патриотические уроки, участвуете в общественной жизни города. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия!

Затем творческие коллективы областного центра подарили собравшимся незабываемые минуты радости.