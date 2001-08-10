Минвостокразвития России подготовило законопроект об увеличении срока многократной визы для иностранцев
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока проработало возможность упрощения порядка получения и увеличения срока действия многократной визы для иностранных граждан – работников предприятий ТОР и свободного порта. Соответствующий законопроект Минвостокразвития России внесло в Правительство РФ.
Законопроект был разработан по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ Юрия Трутнева. Предполагается внести изменения в статьи 25 и 26.6. Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и в статью 30 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Резиденты ТОР и свободного порта для реализации своего проекта на Дальнем Востоке смогут приглашать в упрощенном порядке работников-иностранцев. Срок рассмотрения дипломатическим представительством или консульским учреждением предоставления визы составит не более пяти дней.
В отношении рабочих виз для иностранцев – представителей или работников иностранной компании, которая уже заключила трудовой договор, связанный с реализацией инвестпроекта с резидентом ТОР или СПВ, сохранится действующий порядок, визы будут оформляться по приглашению МВД России при наличии ходатайства резидента ТОР/СПВ. Вместе с тем, в отношении рабочих виз для указанных иностранных граждан будет увеличен срок их действия - на весь инвестиционный проект, но не более чем на три года. Как уточнили в Минвостокразвития России, планируется упростить также порядок выдачи и увеличить срок, на который выдается виза с одного года до трех лет и для деловых виз для иностранных граждан – представителей организаций, инвесторов в проекты, реализуемые резидентами ТОР/СПВ.
Помимо сокращения срока рассмотрения дипломатическим представительством или консульским учреждением предоставления деловой визы до пяти дней, ходатайствовать о выдаче указанных виз будет по предложению резидентов ТОР/СПВ Минвостокразвития России. В целях мониторинга выданных по ходатайству Минвостокразвития России деловых виз, Минвостокразвития России будет вести реестр многократных деловых виз и направлять актуальную информацию о них в ФСБ России и в МВД России.
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