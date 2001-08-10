За десять месяцев 2018 года на Сахалине и Курилах отмечена естественная убыль населения
За январь-октябрь в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинстате. Зарегистрировано в органах ЗАГС 5103 родившихся, в том числе 74 многоплодных родов (двойни, тройни), и 5217 умерших. Естественная убыль составила 114 человек, за аналогичный период 2017 года прирост составлял 362 человека. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в пяти муниципальных образованиях области: «Город Южно-Сахалинск», «Анивский городской округ», городской округ «Долинский», «Курильский городской округ», «Южно-Курильский городской округ».
В области зарегистрировано 3094 брака и 2292 развода против 3401 брака и 2278 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2017 года.
По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь-октябрь 2018 года на Сахалин и Курилы прибыло 19458 человек, из которых 55,8% – на постоянное место жительства. Выбыло 19885 человек, из которых 74,6% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 7680 человек. Миграционная убыль составила 427 человек.
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