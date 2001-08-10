Меры социальной поддержки на Сахалине теперь можно узнать на новом сайте
Жители Сахалинской области могут узнать о мерах социальной поддержки с помощью интерактивного консультанта. Новый информационный сервис запущен на сайте центра социальной поддержки региона (http://csp.admsakhalin.ru).
Как сообщили ТИА «Острова» разработчики, проект разработан для повышения информированности сахалинцев и курильчан о мерах помощи. С помощью интерактивного консультанта граждане могут узнать, какие выплаты им положены в соответствии с имеющимся социальным статусом (многодетная семья, ветеран труда, семья, имеющая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, неработающий пенсионер).
Чтобы получить сведения, необходимо зайти в раздел «Интерактивный консультант» на сайте центра и заполнить все вкладки в открывшейся форме. Следует указать анкетные данные: дату рождения, место жительства, пол, семейное положение, социальный, трудовой статус. Затем нужно воспользоваться опцией «Рассчитать». В результате, на экране появится информация о возможных выплатах с указанием законодательных актов.
– Интерактивный консультант пока работает в тестовом режиме, и мы видим, что граждане довольно активно им пользуются. В удобной форме можно получить полную информацию о том, на какие конкретные меры социальной поддержки человек вправе претендовать. Также сервис дает возможность заранее подготовить необходимые документы, – рассказала руководитель центра социальной поддержки населения Сахалинской области Ярослава Захарова.
Расчет с помощью интерактивного консультанта является ориентировочным. Для уточнения выплат необходимо обращаться в отделение социальной защиты по месту жительства.
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