Меры социальной поддержки на Сахалине теперь можно узнать на новом сайте

Жители Сахалинской области могут узнать о мерах социальной поддержки с помощью интерактивного консультанта. Новый информационный сервис запущен на сайте центра социальной поддержки региона (http://csp.admsakhalin.ru).

Как сообщили ТИА «Острова» разработчики, проект разработан для повышения информированности сахалинцев и курильчан о мерах помощи. С помощью интерактивного консультанта граждане могут узнать, какие выплаты им положены в соответствии с имеющимся социальным статусом (многодетная семья, ветеран труда, семья, имеющая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, неработающий пенсионер).

Чтобы получить сведения, необходимо зайти в раздел «Интерактивный консультант» на сайте центра и заполнить все вкладки в открывшейся форме. Следует указать анкетные данные: дату рождения, место жительства, пол, семейное положение, социальный, трудовой статус. Затем нужно воспользоваться опцией «Рассчитать». В результате, на экране появится информация о возможных выплатах с указанием законодательных актов.

– Интерактивный консультант пока работает в тестовом режиме, и мы видим, что граждане довольно активно им пользуются. В удобной форме можно получить полную информацию о том, на какие конкретные меры социальной поддержки человек вправе претендовать. Также сервис дает возможность заранее подготовить необходимые документы, – рассказала руководитель центра социальной поддержки населения Сахалинской области Ярослава Захарова.

Расчет с помощью интерактивного консультанта является ориентировочным. Для уточнения выплат необходимо обращаться в отделение социальной защиты по месту жительства.