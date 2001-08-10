Историко-географическая конференция школьников прошла в Южно-Сахалинске

Порядка 100 юных южносахалинцев приняли участие в школьной историко-географической конференции «Через года, через века», посвященной 205-летию со дня рождения российского адмирала, исследователя Дальнего Востока Г.И. Невельского.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, мероприятие началось у памятника Геннадию Невельскому с торжественного построения учащихся школы № 26, курсантов Сахалинского высшего морского училища имени Т.Б. Гуженко города Холмска, представителей администрации портов Камчатки, Сахалина и Курил. По окончании церемонии собравшиеся возложили к мемориалу цветы в знак памяти и уважения.

Чествование русского адмирала продолжили в актовом зале 26-й общеобразовательной школы. Как рассказала руководитель историко-географического клуба имени Г.И. Невельского Ирина Кременецкая, такая внеурочная деятельность, организованная всего год назад, вызвала интерес среди школьников, обратила на себя внимание краеведов и научных деятелей, обрела друзей и поддержку.

Со сцены прозвучало немало интересных фактов о происхождении рода Невельских - потомственных служителей Отечеству на протяжении трёх столетий, о становлении личности Геннадия Ивановича и о первой Амурской экспедиции, по итогам которой никто более не сомневался в том, что Сахалин - это остров.

По окончании конференции был проведен круглый стол, где его участники смогли задать интересующие их вопросы, а также поделиться опытом патриотического воспитания подрастающего поколения.