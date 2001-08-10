Выплату за рождение первенца получили 206 семей
206 семей из Южно-Сахалинска на начало декабря оформили документы для получения выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка. Эти данные ТИА «Острова» привели в мэрии города.
Напомним, выплата предназначена для семей, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родился первенец, а также доход на одного члена не превышает 21 тыс. 828 рублей в месяц.
При положительном решении семьи ежемесячно будут получать 14 тыс. 734 рубля. Выплата назначается до достижения ребенком полутора лет. Но каждый год семья должна вновь предоставить пакет документов, подтверждающих, что доход не увеличился.
Для назначения ежемесячной выплаты необходимо предоставить:
- Заявление;
- Документы, удостоверяющие личность гражданина РФ;
- Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
- Документы (сведения о доходах родителей (усыновителей, опекунов) за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
- Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации.
Оформить выплату можно в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по адресу: ул. Пограничная, 33.
Право на обращение в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» за назначением выплаты сохраняется в течение полутора лет со дня рождения ребенка. В случае обращения за выплатой в первые 6 месяцев после рождения ребенка, выплата назначается со дня его рождения, в иных случаях — с даты обращения. Телефон для справок 49-42-87.
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