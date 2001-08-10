Сахалинские студенты поучаствовали в экологическом форуме в Амурской области

Студенты СахГУ стали участниками международного молодежного экологического форума «Зеленая планета». Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе. Этот образовательный форум прошел впервые на базе Дальневосточного государственного аграрного университета (г. Благовещенск). Он объединил 300 участников из всех дальневосточных регионов, а также из провинции Хэйлунцзян (Китай) – представителей образовательных организаций высшего и среднего образования, органов исполнительной власти, молодых ученых и руководителей организаций охраны окружающей среды. Островной университет в Благовещенске представляли студенты из политехнического колледжа и института естественных наук и техносферной безопасности.

На протяжении нескольких дней участники вели совместный поиск практических путей решения таких проблем, как загрязненность воздуха в городах, ухудшение качества воды, почвы, эковоспитание детей. Отдельное внимание было уделено экологическому волонтерству. Участники работали в проектных группах по семи образовательным направлениям: «ЭкoГород», «ЭкoСело», «ЭкoПланета», «ЭкoИнфо», «ЭкoТех», «ЭкoВоспитание» и «ЭкoВолонтерство».

Так, студентка 3 курса направления подготовки экология и природопользования ИЕНиТБ Кристина Евсюкова, выбрала направление в области экологической безопасности – «ЭкоТех». На форум она приехала со своим проектом экологических мостов для животных, которые уже получают распространение в европейских странах и России: скажем, в Приморском крае появился экологический туннель для сохранения путей миграции дальневосточного леопарда.

– Экологические мосты для животных – это такие наземные и подземные переходы, которые помогают животным безопасно переходить через дороги и сохраняют популяцию, – поясняет Кристина. – При подготовке проекта я рассматривала несколько дорог на Сахалине, где можно разместить такие мосты, а на форуме получила необходимые знания и контакты для подготовки теоретического и практического обоснования моих разработок.

В свою очередь студент института естественных науки и техносферной безопасности СахГУ Илья Бондаренко работал в направлении «ЭкоВолонтерство»:

– Мы с командой разрабатывали мультимедийный проект «Мистер Эко», предполагающий создание сайта и анимационного мини-сериала для экологического просвещения детей и подростков, – рассказал он.

В программе форума также были мастер-классы, тренинги, деловые игры и посещение фотовыставки работ Амурского фотографического общества и фотографов из КНР.