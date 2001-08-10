Сахалинские студенты поучаствовали в экологическом форуме в Амурской области
Студенты СахГУ стали участниками международного молодежного экологического форума «Зеленая планета». Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе. Этот образовательный форум прошел впервые на базе Дальневосточного государственного аграрного университета (г. Благовещенск). Он объединил 300 участников из всех дальневосточных регионов, а также из провинции Хэйлунцзян (Китай) – представителей образовательных организаций высшего и среднего образования, органов исполнительной власти, молодых ученых и руководителей организаций охраны окружающей среды. Островной университет в Благовещенске представляли студенты из политехнического колледжа и института естественных наук и техносферной безопасности.
На протяжении нескольких дней участники вели совместный поиск практических путей решения таких проблем, как загрязненность воздуха в городах, ухудшение качества воды, почвы, эковоспитание детей. Отдельное внимание было уделено экологическому волонтерству. Участники работали в проектных группах по семи образовательным направлениям: «ЭкoГород», «ЭкoСело», «ЭкoПланета», «ЭкoИнфо», «ЭкoТех», «ЭкoВоспитание» и «ЭкoВолонтерство».
Так, студентка 3 курса направления подготовки экология и природопользования ИЕНиТБ Кристина Евсюкова, выбрала направление в области экологической безопасности – «ЭкоТех». На форум она приехала со своим проектом экологических мостов для животных, которые уже получают распространение в европейских странах и России: скажем, в Приморском крае появился экологический туннель для сохранения путей миграции дальневосточного леопарда.
– Экологические мосты для животных – это такие наземные и подземные переходы, которые помогают животным безопасно переходить через дороги и сохраняют популяцию, – поясняет Кристина. – При подготовке проекта я рассматривала несколько дорог на Сахалине, где можно разместить такие мосты, а на форуме получила необходимые знания и контакты для подготовки теоретического и практического обоснования моих разработок.
В свою очередь студент института естественных науки и техносферной безопасности СахГУ Илья Бондаренко работал в направлении «ЭкоВолонтерство»:
– Мы с командой разрабатывали мультимедийный проект «Мистер Эко», предполагающий создание сайта и анимационного мини-сериала для экологического просвещения детей и подростков, – рассказал он.
В программе форума также были мастер-классы, тренинги, деловые игры и посещение фотовыставки работ Амурского фотографического общества и фотографов из КНР.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:47 30 Ноября Тарифы на ски-пассы «Горного воздуха» останутся прежними
16:35 30 Ноября На Сахалине открылась музейная экспозиция по истории регионального внешкольного образования
- 16:02 30 Ноября Некоторые пригородные поезда на Сахалине отменят
- 17:07 30 Ноября Впервые повышением квалификации работников пресс-служб занялись на Дальнем Востоке
10:22 9 Ноября Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
13:05 12 Ноября Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области
10:01 8 Ноября В Сахалинской области на 6,4% увеличилась плата за пользование потребительским кредитом
Выбор редакции
- 18:08 Вчера Землепользователь на Сахалине заплатит штраф за неиспользование земельного участка по назначению
- 18:06 Вчера В Сахалинской области откроют горнолыжный сезон
- 16:09 Вчера Госинспекторы по маломерным судам на Сахалине и Курилах подвели итоги за 2018 год
- 15:48 Вчера Оперативники Южно-Сахалинска раскрыли хищение золотых изделий из ломбарда
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?