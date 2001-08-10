Сахалинский избирком надеется на гостей «Горного воздуха»

В Сахалинской области отметили 25-летие избирательной системы России. За эти годы островной избирком провел 6 выборов президента страны, 7 – депутатов Государственной Думы, 19 – губернатора региона и депутатов областной Думы, более 100 – глав и депутатов муниципальных образований.

Итоги работы подвели на межрегиональной научно-практической конференции «Особенности избирательных кампаний в трансграничных регионах Дальнего Востока России».

– Выборы в Сахалинской области проходят с учетом нашей региональной специфики. Это уникальное островное территориальное расположение, сложные климатические условия, наличие труднодоступных местностей, куда добраться можно только с помощью вертолетов или высокопроходимой техники, – отметила председатель областного правительства Вера Щербина. – Говоря об организации избирательного процесса, мы должны руководствоваться такой трехкомпонентной формулой развития политической системы как: легитимность, открытость и конкурентность.

Традиционно в 10 из 18 районов островного региона проводится досрочное голосование. В таких выборах принимают участие более 3 тысяч человек – это около 1 процента избирателей островного региона.

Более 170 участков открывается на морском транспорте, находящемся в день выборов в плавании. Например, в марте 2018 свои голоса за Президента России отдали более 2,5 тысячи моряков на судах портов приписки Корсаков, Невельск, Холмск.

Особое внимание уделяется обеспечению избирательных прав сотрудников нефтегазовых и строительных предприятий, работающих вахтовым методом. Почти треть голосующих досрочно составляют работники этих организаций. Также местами досрочного голосования традиционно являются маяки и гидрометеостанции, пограничные заставы, подразделения противовоздушной обороны.

Кроме того, чтобы жители России в любой ситуации – например, находясь на отдыхе, – могли реализовать свое избирательное право, в 2017 году были отменены открепительные удостоверения. В Сахалинской области активно развивается сфера туризма. Если два года назад «Горный воздух» посетили более 40 тысяч человек, то в прошлый горнолыжный сезон – свыше 95 тысяч. Учитывая темпы развития спортивно-туристического комплекса, а также появление других туристически привлекательных объектов – например, крупнейшего на Дальнем Востоке водно-оздоровительного комплекса, прогнозируется дальнейшее увеличение численности туристов.