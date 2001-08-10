Госинспекторы по маломерным судам на Сахалине и Курилах подвели итоги за 2018 год
В Южно-Сахалинске состоялся учебно-методический сбор государственных инспекторов Центра ГИМС МЧС России по Сахалинской области. Как удалось выяснить ТИА «Острова», на мероприятии провели анализ работы подразделений ГИМС в навигационный период 2018 года, определили задачи на 2019 год, а также наградили лучших сотрудников за проделанную работу.
Основной целью сбора стало повышение уровня профессиональной подготовки инспекторского состава в организации и проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период. Участники проанализировали контрольно-надзорные мероприятия на водных объектах за 2018 год, обсудили сложившуюся обстановку с гибелью людей на водоемах Сахалинской области и основные причины произошедших несчастных случаев. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, касающиеся порядка осуществления функций по обучению, информированию населения в области безопасности на воде, порядка регистрации, задержания, транспортировки маломерных судов и передачи их на специальные стоянки, аттестации судоводителей. Сотрудники МЧС России ознакомились с изменениями нормативно-правовой базы в области безопасности людей на водных объектах, а также при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
В этом году сахалинские инспекторы ГИМС добились определенных успехов. В островном регионе наметилась положительная тенденция по снижению количества происшествий на водных объектах. Проделанная работа позволила снизить гибель людей на 37 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 2018 году произошло 14 происшествий, при которых погибли 12 человек и было спасено 64 человека. Аварий и происшествий с маломерными судами не зарегистрировано.
При проведении патрулирований в навигационный период 2018 года было выявлено 270 правонарушений при управлении маломерными судами. На виновных лиц выписаны постановления о наложении административных наказаний в виде предупреждений и штрафов (привлечение судоводителей, эксплуатирующих маломерные суда без государственной регистрации – 68 %, управление маломерным судном без удостоверения – 25 %).
Для проведения мониторинга за ледовой обстановкой на водоемах инспекторским составом ГИМС проводятся ежедневные патрулирования совместно с представителями администраций муниципальных образований. К данной работе также привлекаются внештатные инспекторы, волонтеры, старосты сельских поселений.
«Лучшими результатоми деятельности подразделений ГИМС в Сахалинской области, является отсутствие аварий с маломерными судами и снижение гибели граждан на водных объектах. Хочется пожелать сотрудникам ГИМС в 2019 году не снижать темпов работы по обеспечению безопасности людей на водоемах как в летний, так и в зимний периоды», – подвела итоги сбора главный специалист-эксперт отделения безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Сахалинской области Наталья Иванкова.
По итогам деятельности ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Сахалинской области» в 2018 году были отмечены и награждены лучшие подразделения. Среди инспекторских участков и отделений – Поронайский инспекторский участок, среди групп патрульной службы – ГПС Углегорского и Томаринского районов. Лучшим государственным инспектором по маломерным судам Сахалинской области в 2018 году признали государственного инспектора Южно-Сахалинского инспекторского отделения Владимира Николаева. Награды отличившимся сотрудникам вручал ВрИО начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области Андрей Андреев.
В навигационный период 2019 года всем подразделениям ГИМС Сахалинской области поставили задачи по эффективному проведению рейдов и патрулирования водных объектов, а также осуществления профилактической работы с населением и органами местного самоуправления Сахалинской области.
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