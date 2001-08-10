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16:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В пятницу часть районов Южно-Сахалинска останется без воды
В пятницу, 7 декабря, в Южно-Сахалинске в ряде домов будет отключена холодная вода. Об этом ТИА «Острова» сообщили в МКП «Городской водоканал».
В связи с ремонтными работами на сети водопровода будет отключена подача холодной воды 7 декабря с 9.00 до 14.00 в следующих микрорайонах и по адресам:
- 17, 18, 19, 19а микрорайоны,
- район пр. Мира-Сахалинская-Милицейская-Бумажная,
- район улиц Сахалинская-Мира-Хабаровская-Чехова,
- пр. Мира, 95, 97, 99,
- ул. Невельского, 14,
- ул. Курильская, 20, 20Б, 20в.
Телефон диспетчерской Городского водоканала 72-32-40.
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