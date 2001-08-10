До перехода на новую систему вывоза мусора осталось 25 дней

В Южно-Сахалинске завершаются встречи по вопросу перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 января на территории Сахалинской области, в том числе городского округа «Город Южно-Сахалинск» начнет действовать новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как напоминает ТИА «Острова», для Южно-Сахалинска установлен норматив за вывоз мусора - 4 рубля за 1 кв. метр жилой площади. Изменения коснутся не только частных домовладений, но и жителей многоквартирных домов.

Так, в среднем за 2-комнатную квартиру в 45 кв. метров плата составит 180 руб. Для жителей частного сектора, где в среднем дома по 100 кв. метров, плата будет 400 руб.

Собственникам домовладений, есть возможность сэкономить, заключив договоры напрямую с региональным оператором: тогда начисления за услуги будут производиться по фактическому объему вывезенных контейнеров (в среднем 120 литров на дом), а не по утвержденным нормативам накопления отходов. Тогда по расчетам специалистов, итоговые суммы оплаты будут ниже в 2 раза.

Оформить договоры на вывоз мусора жители частного сектора могут сразу на встречах. Для этого необходимо иметь паспорт, домовую книгу и СНИЛС.

Владельцы частных домов, посетившие встречи, переживают за своевременный вывоз отходов, особенно в зимний период. А некоторых жителей волнует вопрос хранения отходов, для которых необходимо приспособить любые ёмкости - от бочек до фабричных контейнеров.

Если частные домовладельцы не заключат договоры с региональным оператором, тогда в их отношении автоматически будет применен вариант оплаты по количеству квадратных метров.

Жителям многоквартирных домов заключать договоры не надо. После Нового года они получат общий платежный документ, где будут объединены счета за электроэнергию и вывоз твердых коммунальных отходов из расчета 4 рубля за 1 квадратный метр.

А сегодня в Южно-Сахалинске проходит серия встреч по разъяснению данного нововведения. Так, 5 декабря мероприятие состоялось в Луговом. На вопросы жителей планировочного района ответили представители регионального оператора - АО «Управление по обращению с отходами». Последняя встреча намечена на 12 декабря для жителей Владимировки (ЖЭУ-5, ул. Сахалинская, 106А, актовый зал). Начало в 18.00.

Кто не смог посетить встречи, а также для тех, у кого остались вопросы по поводу перехода на новую систему, 11 декабря (начало - в 16.00) в городской библиотеке состоится заседание круглого стола. В качестве спикеров на мероприятие приглашены представители городской власти, Региональной энергетической комиссии Сахалинской области, островного министерства жилищно-коммунального хозяйства, депутаты Городской Думы Южно-Сахалинска и руководители управляющих компаний.

Горожанам необходимо активнее принять решение — счета нового образца каждый горожанин получит уже в феврале.