В следующее воскресенье каждый сможет избавиться от ненужных вещей
16 декабря в Южно-Сахалинске пройдет «Фримаркет». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Центре молодежных инициатив.
Фримаркет или бесплатная ярмарка – это мероприятие, на котором можно подарить вторую жизнь вещам. Все желающие приносят и оставляют вещи– женскую, мужскую или детскую одежду, обувь, спортивный инвентарь, предметы быта (за исключением книг). Южносахалинцы смогут как обменять вещи, так и просто забрать себе любую понравившуюся вещь совершенно бесплатно.
Главное условие – вещи должны быть чистые и в хорошем состоянии.
Мероприятие состоится в клубе «Альтаир» по адресу пр. Мира, 263Б.
Принести вещи на фримаркет можно в будние дни с 12:00 до 16:00, а также непосредственно в день проведения акции. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 73-34-23, 26-01-44.
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