Сахалинцам интересны вопросы о пенсиях, показал опрос

В клиентских службах Пенсионного фонда РФ на Сахалине провели опрос граждан. Большинство посетителей интересуются формированием будущей пенсии и хотели бы больше информации узнавать через СМИ, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Для оценки уровня информированности сахалинцев о действующем пенсионном законодательстве в клиентских службах Пенсионного фонда РФ был проведен репрезентативный социологический опрос граждан. В нем приняли участие посетители граждане в возрасте от 20 до 55 лет, проживающие в городской и сельской местности. Клиентам предлагалось ответить на вопросы о том, от чего зависит размер пенсии, следят ли они за формированием своих пенсионных прав, интересна ли им информация о нормах пенсионного законодательства и какими способами они предпочли бы ее получать.

Так, 34 % опрошенных жителей области указали, что точно знают, как формируется их будущая пенсия, 46 % — частично знают данные правила и 20 % респондентов не знают «тонкости» формирования пенсионных прав. При этом сахалинцы показали положительный и высокий результат (93 %), отметив в анкетах, что знают либо слышали о том, что на размер будущей пенсии влияет официальное трудоустройство с получением "белой" зарплаты.

А вот отвечая на вопрос «Интересна ли Вам информация о правилах формирования пенсии?», опрашиваемые разделились: почти 67 % граждан однозначно ответили, что такая информация им интересна, 18 % — ответили «не интересна» и еще 15 % — затруднились дать точный ответ.

Чаще всего с информацией по вопросам пенсионного законодательства сахалинцы знакомятся при просмотре телевизора, сайтов информационных агентств, официального сайта ПФР, печатных изданий, информационных брошюр, выпускаемых и распространяемых Пенсионным фондом, и других источников. При ответе на вопрос, а какие источники предпочли бы островитяне, чтобы получать информацию о формировании пенсии, праве на получение социальных выплат и использовании материнского капитала, респонденты выделили такие виды средств массовой информации, как телевидение, информационные агентства и печать.