Почетных граждан Южно-Сахалинска поздравляют на дому

В областном центре продолжают поздравлять горожан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска». Почетный знак и удостоверение почетного гражданина города Южно-Сахалинска вручают ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на торжественном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества, в Доме правительства, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.

Исполняющего обязанности мэра города Алексея Фризюка принимали у себя в гостях фронтовики Евдокия Семеновна Мохнева, Владимир Васильевич Репш и Василий Павлович Комышев.

Беседуя с Алексеем Фризюком, Владимир Васильевич Репш с теплотой вспомнил о детстве, проведенном в Александровске-Сахалинском, о том, как узнал от сахалинских мальчишек, что такое кислица и что ее можно есть, как катался на велосипеде на местном стадионе. Владимир Васильевич поделился, что скучает по времени, когда они с ветеранами приходили в школы и рассказывали ребятам о военных годах. Сейчас состояние здоровья не позволяет часто выходить из дома.

Имя Владимира Васильевича внесено в Книгу воинской славы и трудовой доблести жителей города Южно-Сахалинска. Он ветеран труда, награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией». В годы войны в звании ефрейтора, а затем сержанта командовал отделением пулеметчиков. В мирные годы работал токарем, в том числе и на тепловозо-вагоноремонтном заводе в Южно-Сахалинске.

Евдокия Семеновна Мохнева рассказала, что в годы войны работала в войсковой части шофером и поваром. В Южно-Сахалинск переехала в 1945 году. Работала в типографии, затем до выхода на пенсию - в бюро судебно-медицинской экспертизы санитаркой.

Евдокия Семеновна награждена медалью «За победу над Японией», медалью Жукова, юбилейными медалями в честь окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.

Василий Павлович Комышев в войну служил радистом 825-го артиллерийского полка. Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». В мирное время Василий Павлович получил множество наград за спортивные заслуги. В сахалинской организации «Динамо» он проработал тренером около 20 лет. Под его руководством областная команда биатлонистов была пятикратным чемпионом Сибири и Дальнего Востока. Каждый год проходят лыжные соревнования на кубок почетного мастера спорта СССР, ветерана войны и труда Василия Павловича Комышева.

Алексей Фризюк от имени мэра города поздравил ветеранов с присвоением звания «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска», вручил почетный знак и удостоверение, пожелал крепкого здоровья и поблагодарил за особый личный вклад в развитие островной столицы. Он также подчеркнул, что администрация всегда готова оказать необходимую помощь и поддержку каждому южносахалинцу. С ветеранами на связи находятся специалисты департамента внутренней политики и департамента социальной политики, которые оперативно помогают этим заслуженным людям решить возникающие вопросы.

В 2018 году звание «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска» за боевые заслуги в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, активную гражданскую позицию и общественную деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего поколения присвоено участникам освобождения Южного Сахалина и Курильских островов: Вячеславу Васильевичу Гаврилову, Василию Николаевичу Андрееву, Декабрине Михайловне Пушкарёвой, Николаю Павловичу Трощило, Владимиру Федотовичу Сичкарю, Василию Павловичу Комышеву, Владимиру Васильевичу Репшу, Евдокии Семеновне Мохневой, Георгию Александровичу Красногорову, Анне Захаровне Богдановой.