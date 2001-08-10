Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2018
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На территории двух районов Сахалинской области ожидается метель
14:41, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Хомутово и Лиственничного приглашают на прием граждан

Выездной прием граждан, проживающих в Лиственничном и Хомутово, в том числе в Октябрьском, 11 декабря состоится в отделе по управлению территорией Хомутово (ул. 2-я Центральная, 39). Начало в 18.00, сообщили ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска.

На вопросы ответят руководители структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, ресурсоснабжающих организаций (МУП «Электросервис», ОАО СКК, МКП «Городской водоканал», ФРС, ОАО «Сахалинэнерго»), МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска», регионального оператора по вывозу мусора, а также управляющих компаний, обслуживающих вышеуказанный жилой фонд.

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