На территории двух районов Сахалинской области ожидается метель

8 декабря на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется метель, ветер 25-30 м/с, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб 112.