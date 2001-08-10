Свыше 100 сахалинцев проверили свои юридические знания на Всероссийском диктанте
II Всероссийский правовой (юридический) диктант состоялся в Южно-Сахалинске 7 декабря. Проверить свою юридическую подкованность вызвались свыше 100 студентов разных вузов, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Всероссийский правовой (юридический) диктант традиционно стартовал 3 декабря (в День Юриста) во всех субъектах РФ. Акция продлится до 10 числа текущего месяца. Первый этап проходил в режиме онлайн на официальном портале диктанта - юрдиктант.рф. Второй этап – очный, где все желающие сдают «юридический экзамен» на специальных аккредитованных площадках.
В Южно-Сахалинске местами проведения ежегодного мероприятия были выбраны областная универсальная научная библиотека, а также Сахалинский госуниверситет и Сахалинский институт железнодорожного транспорта. Традиционно диктант проходит в виде тестирования и включает в себя 30 вопросов и 4 варианта ответов на них. За ходом решения задач наблюдали представители регионального отделения Ассоциации юристов России.
- Основная цель мероприятия - увидеть болевые точки и пробелы в юридических знаниях населения, – подчеркнул председатель регионального совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Андрей Микулин. – Наша задача - это повышение уровня правовой грамотности граждан и информационное просвещение в целом. После завершения тестирования мы составляем, так называемую, правовую карту с уровнем юридических знаний в регионе и определяем, какие вопросы вызывают наибольшую сложность у людей. В дальнейшем мы акцентируем свою работу на этих вопросах и стараемся как можно подробнее разъяснять их через средства массовой информации, на лекциях в учебных заведениях и т.д.
Перед началом диктанта студентов приветствовал начальник отдела молодёжной политики областного министерства спорта, туризма и молодёжной политики Александр Неустроев.
- Сахалинская область во второй раз присоединилась ко Всероссийскому правовому (юридическому) диктанту. Тест посвящён 25-летию принятия Конституции РФ, а также правам и свободам человека, - обратился к молодёжи Александр Неустроев. - Вы – это активный слой населения, который всегда идёт в ногу со временем и, также как и многие другие, сталкивается с изменениями в законодательстве. Поэтому вам, как будущему поколению, необходимо знать свои права и повышать свою юридическую грамотность.
К напутственным словам присоединилась и депутат Сахалинской областной Думы Татьяна Пак. Она пожелала ребятам удачи, отметив, что одной из важных составляющих в становлении личности человека является правосознание.
- Знание прав никогда не помешает, - подчеркнула студентка третьего курса факультета экономической безопасности СахИЖТ (филиал ДВГУПС) Вероника Шкарапута. - В жизни мне уже приходилось сталкиваться с ситуациями, где нужна была юридическая подкованность. Мы уже не маленькие, многие живем вдали от родителей, поэтому случаются в жизни моменты, где приходится самим разбираться с теми или иными проблемами.
На решение задач студентам давался ровно час. По окончании тестирования каждый из них получил сертификат об участии в Диктанте, а также результат тестирования, который можно улучшить, пройдя еще раз тестовые задания.
Далее материалы отправляются в Москву, где на основании результатов составляется статистика и выявляется уровень юридических знаний по каждому региону и в целом по стране.
Так, по результатам прошлого года, общий уровень юридической грамотности по России составил 75%. По Сахалинской области доля правильных ответов по всем категориям - 82% (выше среднего по стране). По результатам диктанта лучше всего сахалинцы осведомлены в области конституционного и семейного права, меньше всего - в области гражданского.
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