В воскресенье в Южно-Сахалинске ограничат автомобильное движение по улице Курильской

9 декабря с 10.00 для движения транспорта будет закрыт участок улицы Курильской в районе здания 41. Объезд будет осуществляться по улицам Чехова, Хабаровской и Невельской, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».

Ремонтная бригада СКК заменит участок теплотрассы. Работы будут производиться без отключения отопления в жилых домах. Открыть дорогу планируют к вечеру 10 декабря.