Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2018
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На территории двух районов Сахалинской области ожидается метель
16:37, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В воскресенье в Южно-Сахалинске ограничат автомобильное движение по улице Курильской

9 декабря с 10.00 для движения транспорта будет закрыт участок улицы Курильской в районе здания 41. Объезд будет осуществляться по улицам Чехова, Хабаровской и Невельской, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».

Ремонтная бригада СКК заменит участок теплотрассы. Работы будут производиться без отключения отопления в жилых домах. Открыть дорогу планируют к вечеру 10  декабря.

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