12 декабря в МЧС России пройдет общероссийский день приема граждан
В День Конституции Российской Федерации в общественной приемной министерства и территориальных органах МЧС России пройдет общероссийский день приема граждан, который продлится с 12:00 до 20:00 по местному времени. Специалисты ответят на вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдения норм пожарной безопасности, гражданской обороны и другие, сообщили ТИА «Острова» в управлении министерства по Сахалинской области.
12 декабря ГУ МЧС России по Сахалинской области приглашает граждан на прием по вопросам, касающихся деятельности министерства. С 12.00 до 20.00 часов состоится личный прием заявителей должностными лицами, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов. Прием будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Кроме того, напоминаем, что в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области существует и такая форма обратной связи, как письменные обращения от граждан. В течение всего года граждане могут задавать свои вопросы, касающиеся деятельности Главного управления МЧС России и его подразделений. На все обращения будут даны письменные ответы.
Обратиться с вопросом к начальнику Главного управления МЧС России по Сахалинской области можно через заполнение соответствующей формы обращения на сайте Главного управления в сети Интернет через рубрику «Задать вопрос начальнику», а также по телефону доверия - 8 (4242) 72-99-99 в любое время.
Адрес Главного управления МЧС России по Сахалинской области: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129.
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