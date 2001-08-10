Для людей с ограниченными возможностями здоровья приобретен новый автобус

Современный специализированный автобус приобрели для южно-сахалинских общественных организаций инвалидов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии города.

Как рассказал генеральный директор компании-поставщика ООО «СахСпецТех» Александр Мамалыга, в автобусе 30 посадочных мест и 3 - для колясочников. Он работает на газовом топливе и оборудован для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства маломобильных групп граждан имеется специальная откидная платформа (аппарель), с помощью которой можно легко поднять или спустить пассажиров.

- В Южно-Сахалинске работает 6 общественных организаций инвалидов. Их участники ведут активный образ жизни, и большой специализированный автобус требовался для обеспечения их деятельности. В этом году при поддержке министерства социальной защиты муниципалитет приобрел новый, 2018 года выпуска автобус, технические возможности которого позволяют перевозить людей с ограниченными возможностями здоровья максимально комфортно и безопасно, - сказала директор департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова.

Напомним, в 2016 году для нужд общественных организаций инвалидов администрация города закупила малогабаритный автобус, а с приобретением еще одного появится больше возможностей осуществлять организованные выезды, например, на природу и другие мероприятия.

В дальнейшем работа по пополнению автопарка для маломобильных южносахалинцев будет продолжена.