Редчайшие виды растений могут увидеть посетители заповедника «Курильский»

Редчайшие виды растений, четыре вулкана и животные, занесённые в Красную книгу РФ, находятся под особой охраной сотрудников государственного природного заповедника «Курильский». Отметим, это был один из первых образованных в Сахалинской области заповедников, который до сих пор представляет эталон Южно-Курильского островного ценоза, сообщает ТИА «Острова».

История создания государственного заповедника уходит в далёкие 40-е годы прошлого века, когда представители природоохранных организаций подняли вопрос об охране котиков и каланов, численность которых тогда подорвали японские промышленники.

Полностью утвердить заповедник «Курильский» удалось только в 1984 году. В итоге, на острове Кунашир и прилегающих к нему островах Малой Курильской гряды образовался первый в Сахалинской области заповедник, представляющий эталон Южно-Курильских островных ценозов.

На сегодняшний день государственный заповедник продолжает не только деятельность по охране редких видов Южно-Курильской флоры и фауны, но и занимается просветительской деятельностью, рассказывая посетителям о редчайших и необычных видах растений и показывая всю красоту островов, на которых расположен заповедник.

И действительно, заповедник «собрал» в себя всю красоту природы. Так, на территории заповедника расположены четыре вулкана, семь рек, а также редкие животные, занесённые в Красную книгу РФ, и редчайшие виды растений на острове Кунашир.

Кроме того, специально для посетителей сотрудники заповедника организовали экологические маршруты. Так, маршрут «Кальдера вулкана Головнина» проходит по проселочной дороге, охранной зоны заповедника, пересекает границу заповедника и заканчивается у подножия котловины озера Кипящее. Побережье озера Горячее выделяется для отдыха. А маршрут «Мыс Столбчатый» можно пройти в отлив либо со стороны 15 километров автодороги Южно-Курильск - Головнино по экотропе «Столбовская».

К слову, просветительская деятельность до сих пор осуществляется на территории заповедника. Рисунки японских школьников из префектуры Акита привезли и передали осенью в отдел экопросвещения заповедника «Курильский» в ответ на переданные в прошлом году в Японию рисунки курильских детей о природе Курил. Передвижная выставка, посвященная Году Японии в России, была сформирована из этих японских рисунков, к которым добавились рисунки российских детей из фондов заповедника и изостудии Южно-Курильского районного Дома культуры.

Кроме того, юным натуралистам рассказали о последних совместных научных исследованиях с японскими специалистами в области изучения и охраны краснокнижных видов.