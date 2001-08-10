Федеральные льготники на Сахалине определились на 2019 год

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области сообщает об итогах выбора федеральными льготниками, проживающими на островах, способа получения набора социальных услуг на 2019 год. В натуральном выражении или в денежном эквиваленте, полностью или частично.

В составе набора социальных услуг федеральным льготникам (инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и др.) предоставляются три социальные услуги:

Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами. Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России работает сервис подачи заявлений, связанных с набором социальных услуг (НСУ), а именно:

о предоставлении НСУ;

об отказе от НСУ;

о возобновлении НСУ;

об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ.

В островном регионе на учете в Отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области состоит 25 тыс. 899 федеральных льготников, имеющих право на получение государственной помощи.

В 2019 году набор социальных услуг в натуральной форме полностью или частично будут получать 15 тыс. 701 человек. Из них: 12 тыс. 461 федеральный льготник — полный набор социальных услуг. А вот 3 тыс. 240 человек решили получать набор социальных услуг в натуральном выражении частично.

От получения всего набора социальных услуг (НСУ) или отдельных его частей в натуральной форме можно отказаться, подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области. Если вы раньше уже писали такое заявление и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, то нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения. Если же вы поменяете свое решение и захотите с 1 января 2020 года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появится у вас впервые, то заявление в Пенсионный фонд необходимо подать до 1 октября 2019 года.

В каждой клиентской службе территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в будние дни, в течение рабочего времени, работают телефоны для консультирования граждан. Ознакомиться с полным списком телефонных номеров клиентских служб можно на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса», подраздел «Отделение». Для перехода к перечню территориальных органов необходимо нажать вкладку «Структура отделения», расположенную внизу экрана.