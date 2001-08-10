Кадастровая палата в Сахалинской области предоставила почти 20 тысяч выписок из ЕГРН

С января 2018 года Кадастровая палата по Сахалинской области предоставила более 20 тыс. выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на объекты недвижимости (в бумажном виде – 1323, в электронном – 19111). Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

Получить выписку из ЕГРН граждане могут, обратившись в любой офис МФЦ, либо воспользовавшись электронными сервисами на официальном портале Росреестра (https://rosreestr.ru).

Сведения, находящиеся в ЕГРН, предоставляются в срок не более трех рабочих дней со дня получения запроса. Актуальными они считаются на момент их выдачи.

Важно помнить, что при запросе выписки о правах на территории Российской Федерации желательно указать СНИЛС субъекта права, по которому направляется запрос, во избежание получения информации о правах иных субъектов с идентичными Ф.И.О. и датой рождения.

Все сведения из ЕГРН предоставляются на платной основе.