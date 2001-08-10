На Сахалине изданы уникальные 3D-книги для библиопроекта «Я вижу руками»

Пятьдесят книг, изданных в виде интерактивных игровых наборов по мотивам пяти популярных русских народных сказок, и библиотечный пункт для слепых и слабовидящих детей стали итогом реализации проекта с говорящим названием «Я вижу руками». Этот проект был реализован корсаковским «Центром помощи людям с ограниченной возможностью» совместно с Центром социальной помощи «Добрые руки» при храме Вознесения Господня г. Корсакова.

Книги, изготовленные в рамках проекта - особенные. Они не являются книгами в привычном для нас понимании, а представляют собой своего рода пазл из нескольких фанерок, на которые с помощью 3D‐принтера нанесены выступающие и вырезанные линии и контуры, заполненные различными фактурными материалами. Составляя их между собой и «разглядывая» руками, слепой или слабовидящий ребенок сможет понять сюжет сказки.

В начале нынешнего года проект по разработке и изданию серии 3D книг был заявлен «Центром помощи людям с ограниченной возможностью» на участие в конкурсе на получение гранта Президента РФ и вошел в число победителей. Это большое событие как для Корсакова, так и для всей Сахалинской области. Достаточно сказать, что на конкурс было представлено 9 175 проектов со всей России, и более 1 200 – в номинации «Поддержка проектов в области культуры и искусства», в которой был заявлен корсаковский проект.

Реализация проекта «Я вижу руками», рассчитанная на 4 месяца, стартовала в середине июля нынешнего года. В качестве основы для создания книг-пазлов решили взять пять наиболее известных русских народных сказок для малышей: «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Бычок - смоляной бочок», «Петушок и бобовое зернышко». Печатные тексты этих литературных произведений необходимо было перенести в тактильный формат с использованием шрифта Брайля и оснастить объемными рисунками.

Чтобы реализовать эту задачу, потребовались помощники. К реализации гранта подключился Центр социальной помощи «Добрые руки» при Свято‐Вознесенском храме г. Корсакова под руководством священника храма, иерея Алексея Шустина. Представители Центра сформировали творческую группу, которая занялась разработкой концепции книг, а также организовали обучение работе на 3D‐принтере на базе технопарка «Кванториум» института развития образования Сахалинской области. Далее к проекту подключились Центр молодежных инициатив г. Корсакова и социально‐реабилитационный центр «Радуга», специалисты которых тоже обучились основам 3D‐моделирования. Большое содействие в производстве книг оказали воспитатели детского сада «Ромашка» г. Корсакова. В качестве консультантов выступили сотрудники областной специальной библиотеки для слепых Южно‐Сахалинска и тифлопедагоги специализированного детского сада «Одуванчик» областного центра . Наконец, в создании книг участвовали и представители «Центром помощи людям с ограниченной возможностью» , то есть сами инвалиды. Они тоже прошли обучение и получили соответствующие сертификаты. В результате уже 27 августа в Сахалинском реабилитационном центре для инвалидов состоялась презентация разработанных дизайнов 3D книг.

Спустя два месяца, в середине октября, была преодолена еще одна ступень: в школе искусств Корсакова представили первые пять книг для 3Д- библиотеки "Я вижу руками".

- Мы работали с тифлопедагогами специализированного детского сада «Одуванчик» в Южно-Сахалинске, который посещают слепые и слабовидящие дети, и с библиотекой для слепых областного центра, - рассказал иерей Алексей Шустин. - Получая консультации, мы пытались погрузиться в мир слепых, чтобы понять, как его чувствуют дети, и что должно быть в этих книгах, чтобы малыши могли с их помощью узнать что-то новое.

Следующий этап реализации проекта «Я вижу руками» - создание мини-библиотеки, - был реализован уже в ноябре. На базе «Центра помощи людям с ограниченной возможностью» было выделено и оборудовано пространство для комфортного пребывания слепых и слабовидящих детей и работы с игровыми наборами. А 3 декабря, в международный День инвалидов, всем участникам проекта были вручены благодарственные письма от администрации Корсаковского городского округа. А затем готовые наборы 3D книг были переданы заинтересованным организациям, в числе которых детская библиотека г. Корсакова, Сахалинская областная специальная библиотека для слепых, МБДОУ № 37 Одуванчик Южно-Сахалинска (группа для слепых детей), МБДОУ «Ромашк» г. Корсакова.

Однако на этом проект «Я вижу руками» не заканчивается. Его разработчики ставят перед собой новые, далеко идущие цели.

- В будущем мы хотим открыть мини-типографию и создать там рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказала руководитель «Центра помощи людям с ограниченной возможностью» г. Корсакова Ксения Малышева. - Они обучились у нас на курсах по 3D-программированию, и мы хотим, чтобы эти люди, получившие современную профессию, продолжили изготавливать такие книжки.