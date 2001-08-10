Сахалинцы не должны заметить новых правил уборки коммунальных отходов

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами должен пройти незаметно для жителей Сахалинской области. Такую задачу перед главами муниципальных образований поставила председатель правительства области Вера Щербина.

Напомним, с 1 января 2019 года в Сахалинской области начинает работать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая направлена на выполнение майских указов президента. Ее реализация к 2025 году позволит прийти к тому, что весь объем мусора будет поступать на полигоны или на комплексы по утилизации. В области внедрят систему раздельного накопления отходов, вторсырье направят на переработку, а все старые свалки ликвидируют или рекультивируют.

На сегодняшний день работа по проведению конкурсных процедур на территории Сахалинской области завершена. Определен региональный оператор, который будет заниматься утилизацией мусора – акционерное общество «Управление по обращению с отходами». Сформирован экономически обоснованный тариф на вывоз мусора. Для юридических лиц будут действовать полная стоимость - 729,9 рублей за кубический метр с НДС, а для жителей – немногим более его половины (55 процентов) - 4 рубля за квадратный метр жилой площади. По всем муниципальным образованиям разработана дорожная карта. В 2019 году начнется работы по рекультивации ныне действующих несанкционированных свалок.

- Переход на новую систему произойдет 1 января 2019 года. Задача муниципальных властей, регионального оператора и управляющих компаний сделать так, чтобы жители Сахалинской области не почувствовали этот переход. В январские праздники надо следить, чтобы мусорные площадки очищались оперативно и скоплений коммунальных отходов не было, - заявил на совещании заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко.

По его словам, главы районов должны убедиться в наличии контейнерных площадок в населенных пунктах своих округов. Еще одна задача - провести работу с руководителями предприятий, чтобы до 20 декабря они заключили договоры по вывозу мусора. Также необходимо проконтролировать работу управляющих компаний, которые после собраний с собственниками жилья должны были определиться, исключат ли они сумму за вывоз мусора из платы за содержание общедомового имущества или добавят новую услугу. Последнее направление после 20 декабря начнут проверять представители жилищной инспекции и прокуратуры.

- Это федеральный закон, обязательный к исполнению. Для его реализации необходимо провести разъяснительную работу с жителями, используя все механизмы: оповещения, собрания, сходы. Раз люди оплачивают вывоз мусора, то услуга должна оказываться надлежащим образом, - резюмировала председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.