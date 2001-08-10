Сахалинская область присоединилась к федеральному проекту «Билет в будущее»
26 школ Южно-Сахалинска начали работу по ранней профессиональной ориентации для учеников 6-11 классов.
Задача проекта «Билет в будущее» – помочь ребятам в их профессиональном самоопределении. Школьникам дадут возможность разобраться в себе, узнать о своих сильных сторонах и профессиональных интересах, а также попробовать силы в различных профессиях под руководством опытных наставников.
– До конца года на Сахалине в этом проекте примут участие около 3 тысяч ребят. Некоторые школьники уже приступили к первому этапу тестирования. Всего таких этапов три. При условии прохождения всех тестов открывается доступ к профессиональным пробам – практико-ориентированным мероприятиям, которые позволят погрузиться в какую-либо сферу и сформировать представление о профессии, – отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.
Практические профессиональные пробы будут проходить 12-13 декабря. Ребята смогут на практике оценить свои перспективы в будущей профессии, а также получат рекомендации по планированию будущего образования. Для проведения профессиональных проб в качестве наставников привлекут более 50 опытных преподавателей и мастеров производственного обучения.
Всего на территории островного региона школьникам будут предложены профпробы по 16 компетенциям: кондитерское дело, малярные и декоративные работы, сварочные технологии, столярное дело, технология моды, парикмахерское искусство, электромонтаж, графический дизайн, информационная безопасность, управление беспилотными летательными аппаратами, 3D-моделирование для компьютерных игр и другие. Мероприятия пройдут на площадках четырех учреждений среднего профессионального образования, а также детского технопарка «Кванториум».
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