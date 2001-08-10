Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2018
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10:52, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинэнерго смонтировало новые дизель-генераторы для Углегорского района

Сахалинэнерго приобрело и установило шесть дизель-генераторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения сел Тельновское, Лесогорское и Бошняково Углегорского района.

«В настоящее время все дизель-генераторы уже смонтированы на подстанциях, - отметил начальник Западного базового сетевого района филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» Сергей Куликов. - в Лесогорском установлены два генератора и в Тельновском один мощностью по 100 кВт, в Бошняково - два генератора по 100 и один 300 кВт.

Все оборудование отечественного производства, которое может эксплуатироваться в районах, приравненных к крайнему северу.

Автономные генераторы необходимы для энергоснабжения потребителей по время плановых и аварийных отключений линии электропередачи «Шахтерск - Бошняково», единственного источника электроснабжения трех сел Углегорского района.

Напомним, что ранее муниципальное образование получило из резервных источников области дизель-генераторы во временное пользование. Их вернули, как только Сахалинэнерго ввело в эксплуатацию новое оборудование. 

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