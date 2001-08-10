Южносахалинцев приглашают проверить свое здоровье
Завтра, 11 декабря, в областном центре будут работать 6 пунктов здоровья, где жители и гости города смогут пройти экспресс-обследование на вероятность возникновения инсульта, диабета и других заболеваний.
На площади Ленина с 9.00 можно будет бесплатно сделать флюорографию и маммографию. Мобильный диагностический комплекс здесь будет работать до 15.00. Такой же пункт обследований будет действовать в с. Синегорск.
С 10.00 до 15.00 мобильные медицинские бригады врачей из поликлиник и профилактических центров проведут бесплатные консультации в ТРК «Сити Молл», ТДЦ «Панорама», ТЦ «Столица», ТЦ «Калинка» и в Доме торговли.
В городском парке на аллее здоровья в 10.00 состоится спортивно-оздоровительная акция для старшего поколения, организуемая группой здоровья «Тюльпан».
Спортивно-оздоровительные игровые программы «Час здоровья» и «Формула здоровья» с 9.00 до 15.00 состоятся в ДК «Родник» (с. Березняки), Старорусском ДК, ДК «Ключи», ДК «Электрон» (ж/к Весточка).
Напомним, масштабная общегородская профилактическая акция «Ярмарка здоровья» направлена на поддержание и сохранение здоровья граждан. В организации принимают участие учреждения здравоохранения, культуры, образования и спорта.
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