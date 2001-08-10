Таинственный маяк Анива привлекает фототуристов со всего мира

Добравшись до скалы Сивучья на мысе Анива острова Сахалин, туристы смогут разглядеть таинственный мяк Анива, который ежегодно привлекает фототуристов со всего мира. Сооружение имеет свою необычную историю, сообщает ТИА «Острова».

Одноимённый маяк установили в 1939 году. Инициатором проекта выступил японский инженер Синобу Миура, выпускник технического колледжа префектуры Канагава. Все материалы для, тогда ещё, будущего маяка доставлялись по морю. В этом и состояла главная сложность в строительстве сооружения.

Сейчас маяк Анива – круглая бетонная башня с боковой пристройкой. Высота башни – 31 метров, а высота над уровнем моря – 40 метров. И разделена она на 9 этажей.

В то время, когда маяк ещё выполнял свои функции, на первом этаже был расположен склад для оборудования, на втором производили работы для радиосвязи. Все остальные этажи являлись некими «квартирами» для работников. Ежедневно четыре человека осуществляли свою трудовую деятельность на маяке. Так, на протяжении 80-ти лет сооружение спасало моряков от гибели у каменистых берегов.

С 1990 года постоянных работников на маяке не было, а после 2006 года он перестал выполнять свои функции.

Хоть и маяк на сегодняшний день заброшен, до сих пор некоторые туристы пытаются добраться до него всеми возможными способами. Больше всего любителей экологического туризма привлекает климат: маяк «закутан» в туман. И только, поближе подобравшись к нему, можно рассмотреть сохранившееся до сегодняшних дней уникальное сооружение.

К слову, побывавшие вблизи уникального объекта, любители природы сообщают, что осуществить путешествие на маяк можно только при благоприятных погодных условиях. Сначала туристам нужно будет добраться до населённого пункта Новиково в Корсаковском городском округе Сахалинской области. А затем, при помощи моторной лодки, прибыть к месту назначения.