Южносахалинцев приглашают на Общероссийский день приема граждан

Общероссийский день приема граждан, приуроченный ко Дню Конституции РФ, 12 декабря пройдет в администрации Южно-Сахалинска по адресу: Коммунистический пр., 49, кабинет № 103, с 12.00 до 20.00, сообщили ТИА "Острова" в мэрии.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Предварительная запись осуществляется за 5 дней до единого приемного дня.

Записаться на прием к руководителям структурных подразделений также можно через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска, воспользовавшись электронным сервисом на вкладке «Обратная связь» (https://booking.yuzhno-sakh.ru/login). Для этого гражданину необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг. Консультации о записи можно получить по следующим телефонам приемной граждан администрации города Южно-Сахалинска: 300-911, 300-669, 300-804, 300-845.

Жители сел Синегорск, Березняки, Дальнее, а также планировочных районов Новоалександровск, Луговое, Хомутово и Владимировка 12 декабря в указанное время могут обратиться на прием в местные отделы по управлению территориями, которые расположены по адресам:

Синегорск, ул. Коммунистическая, 16 (начальник отдела Виталий Валентинович Краснов, телефон 23-92-50);

Березняки и Старорусское, ул. Крайняя, 8а (начальник отдела Геннадий Дмитриевич Марков, телефон 51-02-81);

Дальнее, ул. Алых роз, 9а, кв. 1 (начальник отдела Андрей Николаевич Худорбаев, телефон 51-00-90);

Ключи и Новоалександровск, ул. Советская, 76, кв. 1 (начальник отдела Сергей Владимирович Замотаев, телефон 51-02-89);

Луговое, ул. Гайдука, 1 (начальник отдела Александр Юрьевич Пузынин, телефон 51-00-93);

Хомутово, ул. 2-я Центральная, 39 (начальник отдела Михаил Николаевич Строков, телефон 51-01-51);

Владимировка, ул. Сахалинская, 106 (начальник отдела Эдуард Владимирович Филипенко, телефон 30-04-06).

Кроме того, в областном центре действует система «Центр управления городом» - портал, посредством которого южносахалинцы могут напрямую обратиться к специалистам структурных подразделений администрации для решения возникших проблем в максимально короткие сроки. Система представлена шестью основными категориями: дворовая территория, многоквартирные дома, общественный транспорт, дороги, город, образование. Действует и приложение для смартфонов. За время функционирования системы структурными подразделениями приняты в работу 767 обращений.