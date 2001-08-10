В Смирных ввели три дома для переселенцев
В поселке Смирных введено 3 новых многоквартирных дома на 90 квартир. Новостройки предназначены для переселения людей из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. Их общая площадь - больше 4,3 тысячи квадратных метров, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства региона.
Новые дома расположены в третьем микрорайоне Смирных. Один из них был заселен в октябре, два соседних - в декабре этого года. Стоимость строительных работ составила более 325 миллионов рублей.
В числе новоселов - семья Татьяны Даньшиных. Женщина собирается перебраться в новое жилье с мужем и двумя детьми. Раньше им приходилось жить в бараке с печным отоплением.
- И туалет, и вода – на улице, нужно было регулярно топить печь. Дети очень ждали новоселье. Они хотят жить в хороших условиях: в тепле и не носить дрова, купаться в ванне. Дочка рада, что теперь можно без проблем мыть волосы, – делится эмоциями Татьяна. - Те условия, в которых мы жили раньше, и будем жить сейчас, даже сравнивать нельзя – это небо и земля.
Квартиры, предоставленные жителям Смирных, сделаны «под ключ» - с ремонтом и сантехникой. Благоустроена и придомовая территория.
- Уютно, тепло, светло, балкон застеклен, современный раздельный туалет. Все великолепно, - рассказывают смирныховцы.
Ключи новоселам вручила исполняющая обязанности министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко. Она отметила, что дома в Смирныховском районе будут строиться ежегодно.
- Сахалинская область в этом году направила около 2 миллиардов рублей на выполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья, и на сегодня наш регион – единственный в России, который в таком объёме направил средства областного бюджета на эти цели, - сказала Татьяна Стаценко.
С начала 2018 года в островном регионе расселено более 1,4 тысячи людей из аварийного жилого фонда. Ликвидировано около 26 тысяч квадратных метров непригодного жилья. Переселение граждан в благоустроенные квартиры велось в Александровск-Сахалинском, Долинском, Охинском, Томаринском, Холмском районах, а также в Южно-Сахалинске.
До конца года в Сахалинской области планируется ввод еще около 4 тысяч квадратных метров жилья в рамках региональной программы. В частности, будет сдано в эксплуатацию 3 новостройки по 16 квартир в Холмском округе и один дом с 48 квартирами в Ногликском районе.
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