В 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска завершается реконструкция дорог
Ремонтные работы, запланированные на этот год в рамках реконструкции 9 участков грунтовых дорог в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска, завершаются.
Напомним, строительно-ремонтные работы начались на данном объекте в августе, по плану они продлятся до сентября 2019 года и затронут ул. Тихую и ул. Анивскую от Киевской до Моторной, ул. Томскую от Тихой до Южно-Сахалинской, а также улицы Киевскую, Клубную, Телеграфную, Моторную, Деповскую и Кузнечную от Тихой до Анивской.
На сегодня специалисты подрядной организации на участках, где было возможно, заменили дорожное основание. Чтобы весной дороги не размыло, сверху засыпали скальным грунтом и мелкой фракцией щебня. В активной фазе находится оборудование наружных сетей ливневой канализации, рассказали в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».
Остальные работы будут выполнены в 2019 году: устройство уличного освещения и сетей связи, установка бордюрного камня, укладка тротуарной плитки в пешеходной зоне, асфальтирование дорожного полотна, озеленение территории и установка дорожных знаков.
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