В детском технопарке «Кванториум» открывается новое направление

В четверг, 13 декабря, в 9:30 на площадке детского технопарка «Кванториум» в Южно-Сахалинске состоится торжественная церемония открытия нового направления - «Энерджиквантум».

Как сообщили ТИА «Острова» организаторы, мероприятие проходит в рамках всероссийского марафона открытий детских технопарков «Кванториум», организованного Фондом новых форм развития образования и Министерством просвещения Российской Федерации.

Весь день 13 декабря в рамках Марафона на площадке сахалинского «Кванториума» будет царить атмосфера праздника: мастер-классы для детей и родителей, экскурсии по кабинетам-лабораториям, награждение победителей конкурса «Мир науки глазами детей» – всё это части одного из важнейших событий в образовательной сфере островного края.

Сегодня на первой площадке детского технопарка занимается свыше 300 кванторианцев. Открытие нового «Энерджиквантума» позволит привлечь к исследовательской деятельности еще порядка 100 школьников. Набор ребят начнется с 13 декабря.

- Детский технопарк «Кванториум» на Сахалине – это грандиозная возможность для подрастающего поколения, - рассказывает заместитель министра образования Елена Бабина. - Его площадки оснащены самым высокотехнологичным оборудованием, где дети учатся по принципу проектного обучения: от теории сразу к практике. Ребятам предоставляется уникальная возможность реализовать массу интересных проектов, овладеть новыми современными технологиями.