В Южно-Сахалинске выбрали лучшие школьные агитбригады
Порядка 200 юных южносахалинцев выступили на городском конкурсе агитбригад «Новое поколение выбирает...», который традиционно прошел во Дворце детского (юношеского) творчества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
Волонтерские отряды и творческие коллективы школ областного центра продемонстрировали членам жюри агитационные номера, призывающие вести здоровый образ жизни. Интересные театрализованные сценки, в которых ребята постарались отразить проблемы современного общества, не оставили равнодушными гостей мероприятия. В своих выступлениях с музыкальными и танцевальными элементами школьники постарались уделить особое внимание таким ценностям, как крепкая семья, здоровье, культура поведения и саморазвитие.
- Конкурс агитбригад существует уже более 5 лет. Его основная задача - активизировать волонтерское движение внутри образовательных организаций и совместными усилиями попытаться решить проблемы, с которыми мы сталкиваемся в современном обществе. У детей особый и нетривиальный взгляд на происходящее. Нам, взрослым, многому можно у них поучиться, - поделился ведущий советник департамента образования администрации Южно-Сахалинска Николай Неретин.
По итогам конкурса были определены лучшие команды. При выборе победителей учитывались позитивная направленность и содержание выступления, оригинальность идеи, исполнительский уровень, а также эстетическое (форма одежды, наличие единого атрибута во внешнем виде участников) и музыкальное оформление программы.
Так, среди учащихся 1-4-х классов первое место заняла команда МБОУ СОШ № 1, второе - МАОУ СОШ № 32, третье - МБОУ НОШ № 21. Среди 5-11-х классов победителем стала команда Восточной гимназии, серебро у ребят из лицея № 1, бронзу взяли ученики МАОУ СОШ № 26.
Все команды справились блестяще. Ребята серьезно подошли к подготовке, и их выступления получились яркими, живыми и с глубоким смыслом.
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