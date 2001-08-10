На Сахалине назвали лучших гидов

Стали известны победители регионального конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма-2018». Его участниками в этом году стали менеджеры, работники гостиниц и экскурсоводы восьми сахалинских компаний. Конкурс проводился по трем номинациям: «Лучший гид/экскурсовод», «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Конкурс проходил в несколько этапов. Первый – теоретический, прошел в конце ноября. Тогда участникам нужно было ответить на 20 вопросов теста по каждой номинации. Второй этап проверил творческий потенциал конкурсантов: они подготовили видео-презентации по своей деятельности. Конкурсная комиссия, оценив все работы, и суммировав результаты теста, определила победителей по всем трем номинациям.

Лучшим гидом признан Федор Поволкович (компания ООО «Адреналин-тур»), второе место разделили Сергей Качанов (ООО «Адреналин-тур») и Денис Мамыркин (ООО «Друзья-Походники»).

Лучшим менеджером по въездному и внутреннему туризму стала Дарья Гежина (СТК «Горный воздух»), второе место занял Кирилл Кулагин (ООО «Омега-Плюс»), замкнула тройку лидеров Екатерина Гейлс (ООО «Друзья –Походники»).

Анна Николаева, сотрудница гостиницы Мега Палас Отель (ООО «Грин Солюшион») стала победительницей в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения».

Победители регионального этапа в следующем году будут представлять Сахалинскую область на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии».

Победители и призеры получили дипломы и памятные подарки от партнеров конкурса. Помимо этого, на церемонии состоялось вручение сертификатов представителям субъектов гостиничного и туристического бизнеса островного региона, которые прошли бесплатное обучение по различным программам повышения квалификации Общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма «Туробразование».