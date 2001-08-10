Более 2 тысяч сахалинцев прошли медосмотр на «Ярмарке здоровья»
Выездные медицинские бригады сегодня работали на улицах городов и сел Сахалина и Курил, в трудовых коллективах и торговых центрах. Только в Южно-Сахалинске развернулись 14 мобильных пунктов, где можно было измерить артериальное давление, сдать базовые анализы, пройти флюорографию.
- Выездная работа позволяет охватить медицинскими наблюдениями большое количество жителей. За год в Сахалинской области в ходе таких мероприятий обследуются больше 60 тысяч человек. Мы даем возможность любому жителю островов узнать: все ли у него в порядке с уровнем сахара, холестерина, пройти флюорографию, измерить внутриглазное давление. Это базовые показатели, которые каждому человеку нужно отслеживать хотя бы раз в год. Важно, чтобы как можно больше людей пользовалось такими возможностями, - отметил министр здравоохранения региона Алексей Пак.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве, в рамках Дня здоровья к осмотрам подключились не только врачи-терапевты, но и специалисты наркологического и кожно-венерологического диспансеров, СПИД-центра. В нескольких населенных пунктах были задействованы мобильные диагностические комплексы. В Южно-Сахалинске комплекс лучевой диагностики остановился на центральной площади и сразу привлек внимание жителей и гостей города, только за первые два часа было обследовано более 20 человек.
Помощь врачам оказывала группа волонтеров, состоящая из студентов медицинского колледжа.
- В этом году я вступила в ряды добровольцев и уже участвовала в нескольких акциях, - рассказала волонтер Юлия Малярова. - Для меня это хорошая практика. Здесь можно научиться взаимодействовать с людьми. Мы проводим анкетирование, собираем антропометрические данные, ведем профилактические беседы. Все это пригодятся в дальнейшей работе.
Жительница областного центра Лариса Штефан прошла обследование в одном из торговых центров Южно-Сахалинска.
- Проверять состояние своего здоровья нужно периодически. Вот и я, узнав, что здесь проходит такая акция, обратилась к медикам. Здоровьем нужно заниматься. Никогда не поздно начать профилактику, избавиться от вредной привычки, обследоваться, чтобы знать, где есть сбой в организме, - поделилась женщина.
Всего «Ярмарку здоровья» за день посетили более 2 тысяч человек. По словам организаторов, такие обследования будут проводиться и дальше. Ближайшее состоится в 15 декабря в кожно-венерологическом диспансере. Сахалинцы смогут проверить свой организм на наличие инфекций, передаваемых половым путем.
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