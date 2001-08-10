На ТОСы в Сахалинской области уже потратили почти 100 миллионов рублей

За два года в Сахалинской области почти 100 миллионов рублей направлено на развитие территориальных общественных самоуправлений. Благодаря этому обустроены спортивные и детские площадки, остановочные павильоны, произведен ремонт придомовых территорий, установлено освещение и малые архитектурные формы, напомнили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства области.

Каждое дерево в территориальном общественном самоуправлении «Радужное» в планировочном районе Хомутово областного центра высажено местными жителями. Раньше обочины, где теперь приживаются саженцы, были зарослями лопуха. Но активные местные жители с помощью государственной поддержки преобразили свой район и останавливаться на достигнутом не собираются.

– Мы сделали освещение для комфортного перемещения в темное время суток. Также обустроили тротуар, чтобы путь наших детей до школы был безопасным, – рассказал председатель ТОС «Радужное» Олег Меркушев.

Все проблемы благоустройства обсуждаются на общем собрании жильцов. Составляется план, по которому рассчитывается сумма, необходимая для выполнения работ. Полученной субсидией граждане распоряжаются сами.

– Можно нанять рабочих, но, если все делать самостоятельно, есть возможность сэкономить и направить деньги на решение других вопросов, – отметила жительница ТОС «Радужное» Виктория Иванова. – Когда мы сюда переехали, поставили себе цель, чтобы в нашем районе было очень красиво. И вот благодаря ТОСу нам удалось это осуществить. Без материальной поддержки мы бы такую работу не сделали.

С 2017 года в островной области появилось 84 территориальных общественных самоуправлений, в них вовлечены около 24 тысяч сахалинцев и курильчан. Самая активная работа по этому направлению ведется в Южно-Сахалинске, Поронайском, Холмском, Анивском, Невельском, Томаринском городских округах. Большая часть проектов направлена на создание детских и спортивных площадок, улучшение качества водоснабжения и благоустройство территорий.

– В Сахалинской области территориальные общественные самоуправления доказывают свою высокую эффективность. Это хороший пример самоорганизации, когда жители островного региона проявляют гражданскую активность, вкладывают силы в благоустройство своих дворов. Такие инициативы мы готовы всячески поддерживать, – подчеркнул глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Каждый житель региона может принять участие в решении вопросов благоустройства, внести вклад в преображение своего города или села. Активисты территориальных общественных самоуправлений получают возможности непосредственно влиять на распределение средств региональной казны и контролировать эффективность бюджетных расходов. Создание ТОСов в российских регионах ведется по поручению Президента России Владимира Путина о формировании оптимальной модели местного самоуправления.