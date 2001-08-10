Сахалинские пенсионеры не дождутся двух пенсий подряд

Некоторые средства массовой информации сообщили о том, что в нынешнем декабре пенсионерам будут выплачиваться две пенсии. Отделение ПФР по Сахалинской области доводит до сведения — эта информация некорректна, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

В соответствии с законодательством, выплата текущей пенсии производится в текущем месяце. Другими словами, декабрьскую пенсию все пенсионеры получат в декабре.

В январе 2019 года выплаты пенсий сахалинцам и курильчанам через отделения ФГУП «Почта России» начнут осуществляться в обычном режиме с 3 января в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы отделений почтовой связи.

Гражданам, зачисление пенсий которым осуществляется через кредитные организации (банки), пенсия за январь 2019 года будет зачислена как обычно: во второй и третьей декаде января. Отметим, что установление конкретной даты перечисления пенсии на счет в кредитном учреждении действующим законодательством не предусмотрено.