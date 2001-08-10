Юные холмчане получили свои первые паспорта
Накануне Дня Конституции юные жители Холмского городского округа получили свой главный документ – паспорт гражданина РФ.
Как сообщили ТИА «Острова» в администрации района, торжественное мероприятие состоялось в кинодосуговом центре «Россия». Лучшие учащиеся школ округа, активные участники спортивных и культурных мероприятий, реализующие свои таланты в разных сферах деятельности – достигшие 14-летнего возраста – вместе с родителями были приглашены на традиционную церемонию вручения паспортов. Это Алина Ли, Ксения Грищенко, Аксинья Лазеева, Мия Хе, Захар Сулоев, Иван Бабков, Елизавета Рогушина, Илона Тимошенко, Ирина Елкина, Эльвира Сиденкова, Елена Бевзенко, Ли Ю Ми, Кирилл Гусаров, Андрей Черемных.
Ребят поздравили исполняющий обязанности заместителя главы Холмского городского округа по социальным вопросам Валентин Лалетин, начальник отдела молодёжи управления по физической культуре, спорту и молодёжной политики Анна Лалетина.
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